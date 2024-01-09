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Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız•
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: "Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz." - İSTANBUL
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