Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: "Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz." - İSTANBUL