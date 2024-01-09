 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: 'Burayı gelmekten dolayı çok memnunum' - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: 'Burayı gelmekten dolayı çok memnunum'

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, kulübün tarihine saygı duyduğunu ve başarılar elde etmek istediğini belirtti. Santos, Süleyman Seba'nın anısını yaşatmak ve kulübü ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: \'Burayı gelmekten dolayı çok memnunum\'
09.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:24
Abone Ol

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: "Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fernando Santos, Beşiktaş, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: 'Burayı gelmekten dolayı çok memnunum' - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: 'Burayı gelmekten dolayı çok memnunum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement