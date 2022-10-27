Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. 2. kez takımın başına geçecek deneyimli hocanın, imza atacağı gün ve saat belli oldu.
Şenol Güneş kendisini Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye cuma günü saat 11.00'de imza atacak. 70 yaşındaki deneyimli hoca, imza töreninin ardından siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıkacak.
Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak Şenol Güneş, senelik 1.5 milyon euro maaş alacak. Deneyimli hocanın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmada kulübedeki yerini alacak.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş, yarın resmi imzayı atıyor! Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında Beşiktaş'ın başında olacak - Son Dakika