Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Keleş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

22.07.2024 18:41
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Beşiktaş'ta yeni transferi Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Can Keleş'in sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Can Keleş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Keleş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Altunizade, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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