Beşiktaş'ın Yeni Transferi Joao Mario İlk Antrenmanına Çıktı

Spor

Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Mario, ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Joao Mario, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekibimizle tanışarak ilk antrenmanını Ciro Immobile ve Al Musrati'yle birlikte gerçekleştirdi. Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibimizin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.