Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da

Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hollandalı golcü, 00.00 sularında İstanbul'a geldi.

Wout Weghorst

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş'ın, transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği Wourt Weghorst, sağlık kontrollerinin ardından kendisi siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Weghorst'a 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek. Weghorts sözleşme işlemlerinin tamamlanmasından ardından Beşiktaş'ın kampına katılacak.