Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da

05.07.2022 00:22

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu sağlık kontrolleri sonrası siyah-beyazlılara resmi imzayı atacak.

Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hollandalı golcü, 00.00 sularında İstanbul'a geldi.

Beklenen golcü geldi! Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da
Wout Weghorst

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş'ın, transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemeyeceği Wourt Weghorst, sağlık kontrollerinin ardından kendisi siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Weghorst'a 2.7 milyon euro yıllık ücret verecek. Weghorts sözleşme işlemlerinin tamamlanmasından ardından Beşiktaş'ın kampına katılacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da - Son Dakika
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