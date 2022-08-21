Weghorst ilk golünü attı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti. Karagümrük önünde hücumda oyuna çok etkili başlayan ve ilk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17'yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu. N'Koudou'nun pasında sağdan bindiren Rosier'in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydederken tribünleri de coşturan isim oldu. Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Wout Weghorst, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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