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Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi - Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi

18.11.2021 00:10
Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada, sahasında Meksika'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin iki golünü de atan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, Kanada'ya 21 yıl sonra Meksika karşısında galibiyeti getirerek tarihe adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada'ya Meksika karşısında 2-0'lık galibiyeti getirerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

2000 YILINDAN BU YANA MEKSİKA'YI YENEMİYORLARDI

Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52. dakikalarda Cyle Larin attı. 2000 yılından bu yana Meksika'yı yenemeyen Kanada'ya Beşiktaş'ın yıldızı attığı gollerle zaferi getirdi ve 21 yıllık özleme son verdi.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi

2022 Dünya Kupası, Beşiktaş, Sonora, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi - Son Dakika Spor


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