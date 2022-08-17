Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor

17.08.2022 16:27
Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor

Beşiktaş, Dele Alli için İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcuyla sözleşme detaylarını görüşen siyah-beyazlılar transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Dele Alli transferinde sona yaklaştı. İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Everton ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını karşılayacak olan Beşiktaş, İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

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Everton ile sağlanan anlaşmanın ardından Alli ile temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar sözleşme detaylarını görüşmeye başladı. Anlaşma sağlanması halinde İngiliz futbolcu cuma günü İstanbul'a gelecek.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon devre arasında Tottenham Hotspur'dan Everton'a transfer oldu. Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. Dele Alli, İngiltere Milli Takımı'nda 36 maçta görev yaptı.

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