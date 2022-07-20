La Nucia'daki antrenman sahasında teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. İlk 30 dakikası basına açık olan idmanın, ikinci bölümünde kısa bir süre sahada kurulan istasyonlarda çalışan siyah-beyazlı ekip, dört gruba ayrılarak tek pas temelli minyatür kale maç yaptı.

Kaynak: AA

Valerien Ismael, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

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