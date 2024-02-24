Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

24.02.2024 19:45
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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