Beşiktaş, İsviçre'de galibiyeti son anlarda kaçırdı

21.08.2025 23:12
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

LAUSANNE ÜST ÜSTE ETKİLİ GELDİ

5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi. 9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU

45. dakikada temsilcimiz Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu.

LAUSANNE BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçın ikinci yarısı karşılıklı pozisyonlar ile geçerken ev sahibi ekip beraberlik golünü son anlarda buldu. Custodio'nun ortası sonrasında Okoh kafa vuruşu ile golü attı.

TUR İSTANBUL'A KALDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

