Beşiktaş, Jamaal Lascelles\'ı transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta stoper transferi için bir iddia da İngiltere basınından geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki stoperi Jamaal Lascelles'ı transfer listesine aldı.

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Avrupa'da yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor. Bailly'nin takımdan gönderilmesi, Amartey'in de istenilen performansa ulaşamaması üzerine savunma hattına transfer yapması beklenen siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki İngiliz stoperi Jamaal Lascelles'ı kadrosuna katmak istiyor. Newcastle formasıyla 22 maçta görev alan Lascelles, son haftalarda Schar - Botman ikilisinin arkasında kalmış durumda.

İngiliz ekibiyle geçtiğimiz yıllarda Championship'te şampiyonluk da yaşayan ancak özellikle son haftalarda geri planda kalan Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.