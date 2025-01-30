Beşiktaş, Jean Onana\'yı Genoa\'ya Kiraladı

Spor

BEŞİKTAŞ, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."