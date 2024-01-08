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Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiraladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiraladı

Beşiktaş, 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'yı sezon sonuna kadar Marsilya'ya satın alma opsiyonu ile kiralamıştır. Transfer hakkında yapılan açıklamada, Onana'ya yeni kulübünde başarılar dileyerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Beşiktaş, Jean Onana\'yı Marsilya\'ya kiraladı
08.01.2024 - 18:24,
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Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcusu Jean Onana'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Marsilya ekibine kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 10 maçta 188 dakika forma giydi.

Kaynak: DHA
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