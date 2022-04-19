Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı

19.04.2022 17:41
Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş JK Müzesi, pazartesi günleri hariç diğer günler 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Müze için tam bilet ücreti 65 lira olarak belirlenirken, 6-14 yaş arası çocuklar, öğrenci ve öğretmenler ile 65 yaş üstüne ait indirimli biletler 35 liradan satılacak.

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Pazartesi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş JK Müzesi, yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika


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