Beşiktaş JK United Payment, Trabzonspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş JK United Payment, Trabzonspor'u 2-0 yendi

Beşiktaş JK United Payment, Trabzonspor\'u 2-0 yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.

09.03.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş JK United Payment, Trabzonspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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