Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nda kazandı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 mağlup etti.
Polonya'nın Gorzow kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 geride kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 35-29 önde gitti. Son çeyreğe 53-47 üstün giren siyah-beyazlı takım, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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