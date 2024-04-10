Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup finalinde ikinci oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu. - İSTANBUL
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ronaldo, tüm takipçilerine neşe, huzur ve mutluluk diledi. Bu sezon Al Nassr formasıyla 56 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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