Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Spar Girona'yı mağlup ederek finale yükseldi

FIBA Eurocup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Spar Girona: Canella 13, Tolo 7, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra
Başantrenör: Eric Suris
Beşiktaş: Lazic 12, Evans 14, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 13-21 (Beşiktaş lehine)
Devre: 23-38 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 42-50 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL
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TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaştı. Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Koç'un uzun zaman sonra totemini bozarak gittiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı.
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