Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Oyuncu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Almanya Mili Takımı'nda forma giyen oyun kurucu Alexis Peterson'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alexis Peterson, kariyerinde Seattle Storm, Hapoel Petah Tikva, AZS UMCS Lublin, Maccabi Bnot Ashdod, Angers - Union Feminine Basket 49, Basket Landes ve MKS Polkowice formalarını giymişti.
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