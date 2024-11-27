Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın Son Maçı

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Belçika temsilcisi Basket Namur Capitale'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı K Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar, lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Basket Namur Capitale ise averajla son basamakta bulunuyor.

FIBA Avrupa Kupası'nda 48 takım, 12 grupta mücadele ediyor. İlk 2'de yer alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü ve FIBA Avrupa Ligi grup aşamasında sonuncu sırada yer alan takımlar, organizasyonda play-off turu oynayacak.