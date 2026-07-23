Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Meryem Küçükbirinci'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Meryem Küçükbirinci'yi kadrosuna kattı. Meryem Küçükbirinci'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Meryem Küçükbirinci'yi Transfer Etti - Son Dakika
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