Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Lara Pintassilgo Transferi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?