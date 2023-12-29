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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Takım, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı
29.12.2023 - 22:07,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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