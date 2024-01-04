Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. - İSTANBUL