Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından iki gün izinli olan siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde salonda ısınma çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ismael, antrenman sonrası sahada çocuklarıyla oyun oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek.