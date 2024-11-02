Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Mağlup

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 80 Salih Uçan), Masuaku, Ndour (Dk. 80 Can Keleş), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 68 Joao Mario), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Dk. 69 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 84 Gökhan Gül), Barak (Dk. 69 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 78 Brekalo), da Costa

Goller: Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş), Dk. 54 Winck, Dk. 70 Aytaç Kara, Dk. 88 Fall (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Barak, Dk. 64 Ben Ouanes, Dk. 68 Yasin Özcan, Dk. 83 Rodrigues (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

54. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın noktada Fall'ın yerden pasında Ndour'dan önce topu kontrol eden Winck, etrafında döndükten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Bu oyuncunun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

70. dakikada konuk takım öne geçti. Masuaku'nun hatası sonucunda topun sahibi olan Fall, sağ kanatta son çizgi yakınında ortasını yaptı. Onur Bulut'un kafayla dokunamadığı top, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın yaptığı vuruşta Uduokhai'ye çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani geliştirdiği atakta topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Winck'in sağdan ortasında Fall, ceza sahasında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

Kasımpaşa, ikinci yarıda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.