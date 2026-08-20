Beşiktaş - Kauno Zalgiris Maçı Hazır
UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Beşiktaş ve Kauno Zalgiris'in kadroları ve hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh
Kaynak: AA
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