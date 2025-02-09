Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kontrol Etti

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde genç futbolcu, "kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde" muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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