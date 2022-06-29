21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor 'da kiralık olarak forma giydi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı - Son Dakika

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