Beşiktaş Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

26.02.2026 17:19
Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Kocaelispor, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

