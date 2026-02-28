Beşiktaş Kocaelispor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Beşiktaş Kocaelispor'u 1-0 Geçti

Beşiktaş Kocaelispor\'u 1-0 Geçti
28.02.2026 18:18
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Golü Agbadou kaydetti.

Trendyol Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağdan köşe vuruşu kullanan Vaclav Cerny'nin ortasında arka direkte yükselen Agbadou kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Serdar Dursun kafayla arka bölgeye gönderdi. Agyei'nin penaltı noktasının solunda indirdiği topla buluşan Darko Churlinov'un şutunda top savunmadan sekerken sol çaprazda Balogh'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek dışarı çıktı.

72. dakikada Kocaelispor'un çıkarken kaptırdığı topla atak başlatan Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan pası alan Hyeon-Gyu Oh hızla topu soldan merkeze taşıdı ve savunma arkasına sarkan Cerny'e gönderdi. Merkezden ceza sahasına giren Cerny penaltı noktasının solundan çok sert şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Rashica'nın indirdiği topla merkezden ceza sahasına giren Olaitan, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Olaitan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habib Ali Keita, Cafumana Show (Ahmet Sağat dk. 90+1), Karol Linetty (Joseph Nonge Boende dk. 60), Daniel Agyei, Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 60), Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Rigoberta Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kristjan Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Salih Uçan dk. 80), Ndidi, Cengiz Ünder (Mustafa Hekimoğlu dk. 71), Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 80), Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh (Jota Silva dk. 90+1)

Yedekler: Devis Vazguez, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan

Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz

Gol: Emmanuel Agbadou (dk. 52) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

