Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine tepki gösterdi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vardar, alınan kararın hem Beşiktaşlıları hem de futbolseverleri hayrete düşürdüğünü belirterek, Semih'in duygularıyla oynandığını vurguladı. Ayrıca, Semih'in henüz 19 yaşında olduğunu hatırlatan Vardar, bu kararın sportif anlamda bir gerekçesi olmadığını ifade etti.

21.03.2024 21:49
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, genç oyuncuları Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takımı'na gönderilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çok üzgün olduklarını ve Semih'in duygularıyla oynandığını vurgulayan Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kararın hem Beşiktaşlıları hem de futbolseverleri hayrete düşürdüğünü belirterek, "Biraz evvel Montella çıkıyor 'Dakika alması için, oynaması için Ümit Milli Takım'a aldık' dedi. Kendi kulüplerinde hiç oynamayan adamlar devam ediyor. Semih'in 10'da 1'i kadar görev alan adamlar devam ediyor. Semih'ten çok daha fazla dakika alıp Semih'in oyuna katkısının 10'da 1'ini sağlamayan oyuncular devam ediyor ama Semih etmiyor. 19 yaşında bu çocuk. 35 yaşında bir oyuncuyu alıp, kadroyu daraltırken onu geri göndermek başka bir şey, 19 yaşında bizim milli takımda direkt oynamasını beklediğimiz bir oyuncuyu öğlen kadroya alıp ertesi gün yollamak başka bir şey. Bir kere ahlaki değil. İşin ne tarafından baksak iş sıkıntılı." diye konuştu.

"Acaba Semih üzerinden Beşiktaş'a mı mesaj verilmek isteniyor"

Bunun yalnızca sportif anlamda bir karar olmadığının altını çizen Vardar, şöyle devam etti:

"Düşünün bir iş yeri yönetiyorsunuz öğlen birini işe alıyorsunuz el sıkışıyorsunuz 3 saat sonra sebepsiz işten çıkartıyorsunuz. Baştan almasaydınız. Bu sadece sportif anlamda bakılması gereken bir durum değil. 19 yaşında, Beşiktaş Kulübünün ilerisi için çok önem verdiği, gözümüz gibi titrediğimiz bir oyuncuyu bugün son derece mental olarak bir hamleyle bitirdiler. Biz şu anda izahını bulamıyoruz. Aramızda konuşuyoruz teknik anlamda hiçbir gerekçe göremiyoruz. Acaba Semih üzerinden Beşiktaş'a mı mesaj verilmek isteniyor."

Semih'in henüz 19 yaşında olduğunu hatırlatan Vardar, "Sportif anlamda bunun bir gerekçesi olamaz. Milli takım yetiştirme tarafı mı? 'Dakika alsın diye Ümit Milli'ye gönderdik' diyorlar ya. Milli takım dakika alma yeri mi? Milli takım takımlarında oynayan kendi kalitelerini gösteren oyuncuların merkez noktası. Semih de bunlardan biri. 15 maçtır direkt oynayan 12-13 gole direkt etkisi olan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın Semih'in de içinde bulunduğu önemli hedefleri olduğunu aktaran Vardar, şunları kaydetti:

"Ne yaptınız bu çocuğu ya. Biz Semih'i milli takıma mental olarak nasıl gönderdiysek, milli takımdan da öyle almak istiyoruz. Hakikaten söylüyorum. Bunu söylerken altını dolduruyorum. Milli takımda oynamayacak diye sakat numarası yapıp kulüplerine dönenleri çok gördük. Kulüplerindeki sağlık kurullarından rapor alıp milli takım doktoruna bu raporları sunup geri dönen çok oyuncu gördük. Semih geri dönmeyecek. Semih, Beşiktaş'ın oyuncusu. Semih böyle bir şey yapmaz. Bizim Beşiktaş olarak Hasan Arat başkanlığında böyle bir tarzımız yok. Semih milli takımda hangi formayı giyerse giysin en iyi şekilde temsil edeceğine biz Beşiktaşlılar olarak son derece inanıyoruz. Orada kalacak Semih ama bu mental işi yanlış. Bir futbolcuyla bu anlamda ikna etmeden nasıl Ümit Milli Takım'a gönderirsiniz?"

Beşiktaş olarak bu kararı kabul etmediklerini anlatan Vardar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saatler sonra kamuoyunda böyle bir baskı oluşunca çıkıp da dakika alsın diye gönderdik, almayanları neden göndermiyorsun? Olmadı bu olmadı. Sadece sportif anlamda değil sosyal, iletişim ve ahlak anlamında bu olmadı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türk futbolu için bugün sportif anlamda hakikaten kara bir gündür. Bir sürü şey yaşanıyor ya finalde bunu da yaptınız ya bize, bunu da yaptınız. Bu kadar gündem varken böyle bir gündem yaratılması bunun teknik bir konu olduğuna inanmıyoruz biz camia olarak. Sahaya bile çıkmamış niye çağırdınız kardeşim bu çocuğu. Hem Beşiktaş camiasının hem Semih'in kimyasıyla oynadılar. Teknik bir karar alındığını düşünmüyoruz. Burada en önemli şey Allah katında 19 yaşında bir çocuğun duygularıyla oynandı, ben en çok bu tarafını önemsiyorum. Olmadı bu olmadı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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