Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.07.2022 14:58
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı için mali disiplin ve yarışmacı karakterden taviz vermeden kadro oluşturduklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı için mali disiplin ve yarışmacı karakterden taviz vermeden kadro oluşturduklarını belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisindeki yazısında transfer çalışmaları, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yaşanan yönetim değişikliği ve amatör branşlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Taraftarlardan kombine bilet alarak stada gelmelerini isteyen Çebi, "Futbol A takımımız için teknik direktörümüz Valerien Ismael'in istekleri ve futbol akademimizden yetişen sporcularımızla 2022-2023 sezonu için mali disiplinimizden ve yarışmacı karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz. Tek tek futbolcuların değil takım halinde Beşiktaş'ımızın, camiamızı mutlu edeceği bir sezon geçirmemiz için tüm taraftarlarımızı kombine biletlerimizi almaya ve Vodafone Park'ı doldurup kara kartallarımızın yanında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ın zeminini de planladıkları şekilde yeni sezona hazırlamaya başladıklarını kaydetti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, temmuz ayı sonunda önemli bir hazırlık maçıyla stadı açıp taraftarlarla hasret gidermenin hazırlıklarını yaptıklarını vurguladı.

TFF'de görev değişikliği

Ahmet Nur Çebi, Mehmet Büyükekşi başkanlığında yeni göreve gelen TFF Yönetim Kurulunun önemli bir sorumluluk aldığını bildirdi.

Temiz futbol için üzerlerine düşeni yapacaklarını aktaran Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni göreve gelen TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, oldukça önemli bir sorumluluk aldılar. Türk futbolunun sorunlarını çözmek ve futbolumuzun marka değerini yeniden yükseltmek için hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. TFF kurullarının tamamının istifa etmesi gerektiğini daha önce dile getirmiştim. Sayın Büyükekşi de göreve gelir gelmez benim de defalarca belirttiğim gibi kurulların istifasını istedi. Yeni sezonda tartışmalı hakem kararlarının, VAR sistemi ile ilgili polemiklerin, kaosun, huzursuzluğun değil; iyi futbolun, temiz yönetimin konuşulmasını istiyoruz. Tribünlerin yeniden dolmasını, taraftarlarımızın saha içinde oynanan oyundan keyif almasını, öz kaynak düzenimizden yetişen sporcularımızı alkışlamasını istiyoruz. Temiz futbol için Beşiktaş olarak üstümüze düşeni yapmaya, doğru ve dürüst olmaya, doğrudan ve dürüstten yana olmaya devam edeceğiz."

Amatör branşlar için destek çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol dışındaki branşlarda faaliyetlerin sürmesi için Beşiktaşlı iş insanlarına destek çağrısında bulundu.

Amatör branşlara futboldan para aktaramadıklarını belirten Çebi, "Yeni yürürlüğe giren Spor Kulüpleri Yasası ve Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma uyarınca Futbol AŞ bütçesinden amatör şubelerimize bütçe ayrılması maalesef mümkün olamamaktadır. Türkiye'nin en çok sayıda amatör spor branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin başında gelen Beşiktaş'ımız için çok önemli olan amatör spor branşlarında faaliyetlerimizin devam edebilmesi için Beşiktaşlı iş insanlarını bu şubelerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu davetimizin geri çevrilmeyeceğine olan inancım tamdır. Bu inançla Beşiktaş'ın her bir kuruşunun takipçisi ve tek bir kuruşunun bile kaybına sebebiyet verilmesine engel olacağıma sizi temin ederim." görüşlerini aktardı.

YORUMLAR
500
BAL'a katılımda 18 Temmuz son gün BAL'a katılımda 18 Temmuz son gün Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:54 Avrupa'da devam eden sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye de yaklaşıyor
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in tatil pozları olay oldu
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement