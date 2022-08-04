Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol A takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika

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