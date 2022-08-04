Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

04.08.2022 20:27
Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğin duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğin duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Welinton'un uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika
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