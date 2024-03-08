Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı\'nda Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Tüpraş Stadı'nda düzenlenen özel etkinlikle kutladı.
Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Altın Mimir ve Işıl Zeybek, siyah-beyazlı kulübün kadın sporcuları ve çalışanları ile şarkıcılar Ömür Gedik ve Gülşen etkinliğe katıldı.
Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Hasan Arat, "Uzun süren bir çalışmanın neticesinde sporcularımızı, Beşiktaş sevdalılarını burada görmek bizim için bir onur. Beşiktaş, mart ayını yoğun geçiriyor. Mart bizim için doğum ayı. 121. yılımıza giriyoruz. Kadınlarımızın gücüyle bugünü stadımızda yaşamak bizim için bir onur. Kadınlar günü kutlu olsun." diye konuştu.
Yönetim kurulunda her zaman kadınların yer alması gerektiğini anlatan Arat, şunları kaydetti:
"Burada pırıl pırıl genç kızlarımız var. Beşiktaş'ın kadın sporcuları her zaman çok kıymetli olmuştur. Kadın basketbol takımımız dün ciddi bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın çok ciddi basketbol geleneği vardır. Kadın voleybol takımında güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye, dünyanın en pahalı ligi. Türkiye'nin millileri dünya starları. Paralimpikte mutlaka olimpiyatlara gidecek sporcularımızın olmasını istiyoruz. Yüzme için girişimlerimiz olacak. Atletizmde biraz desteğe ihtiyacımız olacak, büyütmemiz lazım. Cimnastik iyiye gidiyor ama tesis konusunda daha iyiye gideceğiz. Artık kadınsız bir yönetim kurulu olmamalı ve bu tüzüğe işlenmeli. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulundaki iki kadının çalışkanlığı ve azmi inanılmaz. Biz şirket yönetim kuruluna da kadın üye aldık. Avrupa'da birçok organizasyonda kadın üye kotası var. Türkiye bunları hızla yapmak zorunda. Bu ülke size emanet. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız."
Etkinlikte konuşan Işıl Zeybek, "Kadının gücünü, üretkenliğini, varlığını ön plana çıkarmak için bu projeyi yaşama geçirmek istedik." derken, Altın Mimir ise "Beşiktaş tarihinde ilk kez iki kadın yönetici aynı anda yönetimde. Bugün tüm kadınlarımızın sporda, özellikle futbolda görünürlüklerini arttırmak, bu masada da söz söyleme hakkı olduğunu hatırlatmak için böyle bir platform oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı'nda Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Selçuk İnan'a hoş geldin denildi ve başarılar dileyen açıklama yapıldı. Selçuk İnan daha önce Kasımpaşa'da görev yapmış ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın öğlen saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek ve maç saatini bekleyecek.
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Uluslararası Satranç Festivali'nde birinci olan ve Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını alan Ediz Gürel'i elçilikte ziyaret etti. Bağış, genç sporcuya tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ev hanımları, memurlar, işçiler ve öğrencilerden oluşan 3 takım mücadele etti. Tut Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada her üç takım da şampiyon ilan edildi ve kaybeden olmadı. Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi ve Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, kadınları kutlayarak toplumdaki önemlerine vurgu yaptı. Kaymakam Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen slalom yarışlarında erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, Fransalı Thomas Luxcey gümüş ve İtalyalı Luca Loranzi bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melissa Koeck altın, Almanyalı Nele Schutzbach gümüş ve Fransalı Melanie Rembaud bronz madalya elde etti.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verilerek günleri kutlandı. Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanları ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?