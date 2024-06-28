Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay Vefat Etti

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
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