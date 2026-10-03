Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulu başladı, 2027 bütçesi oylanacak - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulu başladı, 2027 bütçesi oylanacak

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Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı; divan başkanlığına Burak Özmen seçildi. Toplantıda 01 Mayıs 2025-31 Mayıs 2026 dönemleri idari ve mali yönden, 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oylanacak.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda divan başkanlığına Burak Özmen seçildi.

Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporlar takdim edilecek. Faaliyet ve denetim raporları üyelere aktarıldıktan sonra görüşmelere başlanacak. Genel kurul toplantısında 01 Mayıs 2025-31 Mayıs 2026 dönemleri idari ve mali yönden üyelerin oylarına sunulacak.

Ayrıca 01 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de görüşülüp oylanacak.

Kaynak: İHA
BeşiktaşSporSon Dakika

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