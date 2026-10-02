Beşiktaş Kulübü, Pembe Ekim kapsamında Tüpraş Stadı\'nı pembe ışıklarla aydınlattı

Beşiktaş Kulübü, Pembe Ekim kapsamında Tüpraş Stadı'nı pembe ışıklarla aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü, Pembe Ekim kapsamındaki Meme Kanseri Farkındalık Ayı çalışmalarına destek verdi. Kulüp, X'teki açıklamada erken tanının hayat kurtardığını belirterek Kansersiz Yaşam Derneği'nin çalışmalarına destek verdiğini duyurdu; Tüpraş Stadı da pembe ışıklarla aydınlatıldı.
Beşiktaş Kulübü, "Pink October" (Pembe Ekim) adıyla anılan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmalara destek verdi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Erken tanı hayat kurtarır. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Pink October' kapsamında yürüttüğü farkındalık çalışmalarına destek oluyor, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyoruz." denildi.
Farkındalık kapsamında siyah-beyazlıların futbol maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı pembe ışıklarla aydınlatıldı.
Kaynak: AA
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