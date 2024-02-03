Beşiktaş Kulübü, penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili cevap alamadıklarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maçta penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna yapılan başvuruya henüz cevap verilmediğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı müsabakada, kazandığımız penaltı vuruşunun VAR'ın izleme tavsiyesinde bulunmasının ardından iptal edilmesi hakkında 29 Ocak 2024 tarihinde Merkez Hakem Kuruluna aşağıda bulunan başvurumuzla ilgili olarak tarafımıza henüz bir cevap verilmediğini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Beşiktaş Kulübünün Merkez Hakem Kuruluna yaptığı başvuru şöyle:
"28 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ta oynanan EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi tarafından futbolcumuz Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmiştir. Karşılaşmanın VAR hakemleri yeniden izleme tavsiyesiyle hakemi monitöre çağırmış ve neticesinde iptal kararı çıkmıştır. VAR'ın oyunun içindeki tüm dinamiklere hakim olan hakemin takdir hakkını irdeleyerek kararın değiştirilmesi yönünde yaptığı tavsiyenin mahiyetini, VAR'ın bu konuya müdahil olmasının hangi yazılı maddeye bağlı olduğunu, yazılı bir maddeye bağlıysa gerekçesini tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz.
Aynı şekilde, belirttiğimiz hususa benzerliği üzerinden bir önceki haftaya dahil Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasında oyuncumuz Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda VAR hakemi neden maçın hakemini uyarmamış, inceleme yapması konusunda hassasiyet göstermemiştir. Birbirine çok benzeyen iki olayda iki farklı yaklaşımın gösterilmesinin nedenlerini izah edecek açıklama yapmanızı talep etmekteyiz. Futbolun adalet mekanizmasının önemli ayağı olan hakemin oyunun gerçek aktörü olup, hayati hatalar dışında VAR odasından destek almadan adil yönetim göstermesini, kulübümüz güzel oyuna katkı sağlayacak bir gereklilik olarak görmektedir. Üst üste iki haftada alınan kararlarda tekli yönetim esasının sınırlarının akıllarda soru işaretleri bırakması üzücüdür. Hakem-VAR standardının kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Bilgilendirme talebimize dönüşünüzü bekleriz."
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