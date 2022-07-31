Beşiktaş ile Emirhan İlkhan arasındaki görüşme tamamlandı, genç yıldız takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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Beşiktaş ile Emirhan İlkhan arasındaki görüşme tamamlandı, genç yıldız takımdan ayrılıyor

31.07.2022 16:22
Beşiktaş ile Emirhan İlkhan arasındaki görüşme tamamlandı, genç yıldız takımdan ayrılıyor

Beşiktaş Kulübü, Torino'nun kadrosuna katmak istediği Emirhan İlkhan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Torino, Emirhan İlkhan ile anlaşma sağladı ve genç oyuncu siyah beyazlı ekipten ayrılıyor.

Gündeme bomba gibi düşen Emirhan İlkhan'ın ayrılık olayında yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, genç oyuncuyu kalması yönünde ikna edemedi.

TORINO'YA GİDİYOR

İtalyan ekibinin 4,5 milyon euro serbest kalma ücretini ödeyerek transfer etmek istediği 18 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile yollarını ayırıyor. NTV Spor'un haberine göre, Torino'nun teklifi sonrası siyah beyazlılar Emirhan'ın sözleşme şartlarında iyileştirmeye gitmek istedi. Ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

YILLIK ÜCRETİ 600 BİN EURO

Transferin tamamlanması halinde Torino, Beşiktaş'a 4,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si siyah beyazlı kulübe verilecek. Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki oyuncu, yıllık 600 bin euro ücret alacak. Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Emirhan İlkhan arasındaki görüşme tamamlandı, genç yıldız takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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