Beşiktaş Kulübünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli yapıldı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki Siyah Kadar Asil, Beyaz Kadar Zarif Kadınlar Paneli'ne kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, eşi Berna Çebi ile kadın sporcular ve görevliler katıldı.

Yönetim kurulu üyeleri Ahmet Mesut Urgancılar, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile kulüp personeli, paneli izleyici olarak takip etti.

Panelde konuşan Berna Çebi, kadınların umutla geleceğe bakmalarını sağlamak için çalışmak gerektiğini belirterek, "Sporun kız çocuklarını geliştirdiğine inanıyorum. Bunun da Beşiktaş'ta olması bana ayrı gurur veriyor. Beşiktaşlı olmak iyi bir şey. Benim bir kadın olarak yeryüzüne armağanım evlatlarım. Diğer kadınlara yardım etmeden önce kendimize yetelim. Sonra sosyal hayatın içinde sivil toplum kuruluşlarında diğer kadınlara yardım edelim." ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları Yasemin Güler ve Suphiye Dağ, Beşiktaş Vodafone Takımı kaptanı Başak Gündoğdu, güreş takımı sporcusu Ayşenur Yıldız, iletişim danışmanı Hatice Şule Gökırmak, siyah-beyazlı atlet Gülşah Kızıltaş, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol Takımı oyuncusu İrem Naz Topuz ve cimnastik antrenörü Öykü Yüksek de görüşlerini aktardı.

Panelin sonunda konuşan Ahmet Nur Çebi ise kadın ve erkek arasında hiçbir ayrım görmediğini belirterek, "Buradan baktığımda; spor, Beşiktaş ve kadınlar. Üçü de çok değerli. Kadınların bizlerden birçok noktada güçlü olduğunu ve melekelerinin bizlerden çok daha iyi olduğunu görüyorum ve kabul ediyorum. Ülkemizde maalesef gelişemediğimizin ölçütü kadına şiddet. Spora önem veren, spora önem verdiği kadar da sivil toplum kuruluşlarına önem veren Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde daha çok göreceksiniz. Engelli hanımefendilerin engelsiz erkeklerden çok daha güçlü olduğunu hissettiren hanımefendi sporcularımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.