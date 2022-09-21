Beşiktaş'ta Divan Kurulu Mazbata Töreni yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Mazbata Töreni yapıldı

21.09.2022 17:46
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Mazbata Töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde Divan Kurulu Mazbata Töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünde Divan Kurulu Mazbata Töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeniden Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk ile üyelerin, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldıkları belirtildi.

Burada açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kulübümüz, hayırlısıyla geçtiğimiz cumartesi günü çok önemli bir seçimi tamamlamıştır. Bu seçimin sonucunda Tevfik Yamantürk ile arkadaşları, Divan Kurulumuzu temsil etmek üzere görev almışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a hizmet etmenin önemine vurgu yapan Çebi, şunları aktardı:

"Camialar kalabalıktır, özellikle Beşiktaş çok kalabalıktır. Kalabalıkların temsili, o kalabalıkların seçtikleri temsilciler tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla biz yönetimi, kurullarımızın başkan ve üyeleri de kendi alanlarını yöneterek güzide camiamızın kendilerine verdikleri yetkileri, sağlıkla sıhhatle yerine getireceklerdir. Fikir ayrılıkları olsa da herkes koltuğa oturanlara saygı göstermeli ve Beşiktaş'a hizmet etmeyi amaç edinmelidir. Amacımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde yönetmek. Bunun yolu birlik ve beraberlikten geçiyor."

Tevfik Yamantürk ise "Bu makamlarda hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bunun bilinci içinde görev süremizi tamamlayacağız. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz uygulamalara devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Bu koltuğun emanet olduğunu unutmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah utanmadan, mahcup olmadan görevimizi bizden sonra gelecek olanlara teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yamantürk'e mazbatasını Ahmet Nur Çebi ile disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar'ın takdim ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Divan Kurulu Mazbata Töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Divan Kurulu Mazbata Töreni yapıldı - Son Dakika
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