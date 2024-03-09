Beşiktaş Kulübünün borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olarak açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu duyuruldu.
Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları ve hizmetleri sonucunda ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli tarafından övgüyle bahsedildi. Lupatelli, Kayseri'deki spor faaliyetlerine tam not vererek, spor tesislerini 'harika' olarak nitelendirdi. Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını alarak büyük bir başarı elde etti.
Kayseri Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Kayseri Voleybol Kulübü şampiyon olurken, Talas Spor Kulübü ikinci ve Kayseri Voleybol Kulübü-C takımı üçüncü oldu. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı ve Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Voleybol Spor Kulübü'ne başarılar diledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin bitimine iki maç kala şampiyonluğunu ilan eden Zonguldak Basket 67 Takımı, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen yetenekli kız çocukları, Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları'nda il birincilikleri ve ikincilikleri elde ederek toplamda 613 puanla il şampiyonu oldu. Proje, 4 yıl önce başlatılmış olup kırsal kesimlerde yaşayan kız çocuklarının spor yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin Otizmli Milli Sporcuları Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül, VIRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'ndaki başarıları için karşılama töreniyle ödüllendirildi. Bingül, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bingül'ün erkek kardeşi Muhsin Murat Bingül ise Dünya beşincisi oldu. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Çakmak, sporcuları ve ailelerini ağırlayarak gurur duyduklarını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da devam ediyor. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın 3. gününde kata ve kumite kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı. 50 ilden 362 okul ve 214'ü kadın olmak üzere 429 sporcunun katıldığı turnuvada bugün erkekler, birinci olmak için mücadele etti. Turnuva, yarın kadın sporcuların müsabakalarıyla sona erecek.
Kars 36 Spor'un Görele Spor ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri Emrah Ergün, Ensar Bostancı ve Elanur Kotan olarak belirlendi. Maç, 10 Mart 2024 tarihinde Kars Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak. Kars 36 Spor Kulübü, tüm Karslıları maça davet etti.
Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başladı.
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