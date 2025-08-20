Beşiktaş, Lausanne ile 257. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Lausanne ile 257. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Lausanne ile 257. Maçına Çıkıyor
20.08.2025 09:52
Siyah-beyazlılar, Lausanne'ı yenerek UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 21.15'te Stade de la Tuiliere'de oynanacak müsabakada İsviçre ekibi Lausanne'ın konuğu olacak. 3. eleme turunda St Patricks'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne'ı da eleyerek lig aşamasına adını yazdırmak istiyor.

Avrupa kupalarında 257. randevu

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

Konferans Ligi'nde 15. mücadele

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 22 gol gördü.

Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 15. maçını oynayacak.

İsviçre takımlarıyla 7. kez

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 7. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, İsviçre temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Eyüpspor müsabakasında hafif sakatlıkları sebebiyle görev alamayan Muçi ve Jurasek'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

UEFA listesinde değişiklikler

Beşiktaş, Lausanne maçı öncesi UEFA listesinde de değişikliğe gitti. Atletico Paranense'ya transfer olan Elan Ricardo'nun yerine Taylan Bulut, Jean Onana yerine ise Wilfred Ndidi UEFA listesine dahil edildi.

Sigurd Kringstad düdük çalacak

Lausanne - Beşiktaş maçında Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Tom Harald Hagen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

09:43
İsrail Savunma Bakanı Kutz, Gazze’yi işgal planını onayladı Ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
İsrail Savunma Bakanı Kutz, Gazze'yi işgal planını onayladı! Ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
