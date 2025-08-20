Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lausanne ile yarın deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
La Tuiliere Stadı'nda 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştığı öğrenildi.
La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Lausanne ile Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?