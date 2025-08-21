Beşiktaş, Lausanne Sport'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, Lausanne Sport'u 1-0 Geçti

21.08.2025 22:17
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, İsviçre'de Lausanne Sport'u 45. dakikada Rashica'nın golüyle önde tamamladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada topa birlikte ceza sahasına giren Sene'nin çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu çeldi.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jusarek'in şutunda kaleci Letica'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

45. dakikada sol kanattan Jusarek'in ortasında kaleci Letica'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Rashica meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Stade de la Tuiliere

Hakemler: Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo, Fofana, Nathan Butler-Oyedeji, Gabriel Sigua, Alban Ajdini, Seydou Traore, NDiaye, Muhannad Al Saad

Teknik Direktör: Peter Zeidler

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Orkun, Ndidi, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)

Sarı kart: Uduokhai (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Konferans, Beşiktaş, İsviçre, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

