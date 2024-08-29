Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi

Gol: Dk. 7 Immobile (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.

29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.