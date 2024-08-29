Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

29.08.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Tüpraş

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi

Gol: Dk. 7 Immobile (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.

29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İsviçre, Lugano, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement