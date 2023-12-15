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Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa'ya galibiyetle veda etti.

Beşiktaş, Lugano\'yu 2-0 mağlup ederek Avrupa\'ya veda etti
15.12.2023 - 01:04,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa'ya galibiyetle veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yanis Cimignani'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Semih'in şutunda kaleci Saipi gole izin vermedi.

88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Emrecan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

Lugano: Saipi, Arigoni (Espinoza dk. 70), Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud (Vladi dk. 46), Sabbatini (Macek dk. 70), Bislimi, Steffen, Cimignani (Wafi dk. 84), Celar

Yedekler: Deana, Pacheco, Babic, J. Angstmann, Mina

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir (Aytuğ Kömeç (dk. 90+3), Salih (Demir Ege dk. 61), Oxlade-Chamberlain, Muleka (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 61), Tayfur (Emirhan Delibaş dk. 85), Cenk (Semih Kılıçsoy dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Aytuğ Kömeç

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Cenk Tosun (dk. 36), Emrecan (dk. 88) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Steffen (dk. 90) (Lugano), Oxlade-Chamberlain (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Espinoza, Hajdari (Lugano), Muleka, Demir Ege, Onur Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Bakhtiyor (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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