Beşiktaş Maç İçin Hazır

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, pas ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı, Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.